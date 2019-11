Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (29.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Amazon, Apple, Microsoft und Co - Alle Welt spreche nur von den großen US-Hightechs. Dabei hätten auch die heimischen Technologie-Unternehmen einiges zu bieten. Auch in Sachen Quartalszahlen müssten sich die 30 TecDAX-Vertreter nicht verstecken. Bis auf wenige Ausnahmen seien die Jahresprognosen mindestens bestätigt worden.Die Infineon-Aktie habe in der jüngsten Vergangenheit zu den Top-Performern im DAX gezählt. Selbst ein verhaltener Ausblick von Vorstand Reinhard Ploss habe den Aufwärtstrend der Aktie nicht wirklich stoppen können. Gelingt der Sprung über die 20-Euro-Marke, wäre der Weg aus technischer Sicht für einen Zwischenspurt bis zum Jahreshoch aus dem April im Bereich um 21,60 Euro geebnet, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2019)