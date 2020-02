Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (30.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei Infineon Technologies laufe die sogenannte "Quiet Period", in der sich der Vorstand öffentlich nicht mehr zur operativen Entwicklung äußere. Frische Daten zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 gebe es am 5. Februar. "Der Aktionär" zeige auf, worauf sich die Anleger bei dem Chipriesen einstellen sollten.Im traditionell schwachen ersten Quartal des Geschäftsjahr 2019/20 (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020) dürfte Infineon Erlöse in Höhe von 1,928 Milliarden Euro ausweisen, im zweiten Quartal könnte hier schon wieder ein Wert von 2,03 Milliarden Euro erreicht werden. Unter dem Strich liege für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2019 ein Gewinn je Aktie von 0,15 Euro im Rahmen des Möglichen. Im laufenden Gesamtjahr könnte hier der Vorjahreswert von 0,75 Euro je Aktie wieder knapp erreicht werden.Die Investoren würden sich daher vor allem auf die Aussagen von Vorstand Reinhard Ploss zur kommenden Entwicklung fokussieren - und auf neue Wasserstandsmeldungen zur geplanten Cypress-Übernahme.Für das Geschäftsjahr 2019/20 (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020) erwarte Infineon aktuell bei einem unterstellten Euro/Dollar-Wechselkurs von 1,13 einen Anstieg des Umsatzes von fünf Prozent (Vorjahr: plus sechs Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert von 8,03 Milliarden Euro. Am Ende des Fiskaljahres könnte damit ein Umsatz in Höhe von 8,45 Milliarden Euro zu Buche stehen. Die Segmentergebnis-Marge werde bei etwa 16 Prozent gesehen. Das Segmentergebnis könnte damit auf Jahressicht auf 1,343 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,319 Milliarden Euro) ansteigen."Der Aktionär" erwartet, dass der Konzernchef die Prognose für das Gesamtjahr bestätigen, dabei aber auf das weiter angespannte und von vielen Unsicherheiten geprägte Marktumfeld hinweisen werde. Fakt sei: Die langfristigen Aussichten in den wichtigen Zielmärkten von Infineon wie Elektromobilität, automatisiertes Fahren, erneuerbare Energien, Rechenzentren und mobile Kommunikation seien unverändert gut. An strategischen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit dürfte Ploss daher festhalten.Das Fazit habe Bestand: Werde das April-Hoch bei 21,60 Euro nachhaltig überwunden, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2018 geebnet. Bei aller Euphorie sollten Anleger auf dem Weg nach oben aber auch den einen oder anderen Rücksetzer einkalkulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Kurzfristig agierende Anleger würden ihre Trading-Position mit einem Stopp bei 19,50 Euro absichern. Für den Rest bleibe die Absicherung bei 17 Euro und das Ziel 25 Euro. (Analyse vom 30.01.2020)