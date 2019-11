Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,10 EUR +2,91% (12.11.2019, 08:33)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,512 EUR (11.11.2019)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (12.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Schlussquartal 2018/19 bei Infineon erfülle die Prognosen. Der Ausblick auf das laufende erste Quartal falle aufgrund des konjunkturellen Gegenwinds und angesichts politischer Unwägbarkeiten wie erwartet zurückhaltend aus. Der Vorstand rechne im weiteren Verlauf zwar mit einer Markterholung, allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte. Die Umsätze dürften im Gesamtjahr 2019/20 (per 30. September) also weiter wachsen und die Margen stabil bleiben."Im vierten Quartal haben wir unsere Ziele erreicht und ein herausforderndes Geschäftsjahr zu einem guten Abschluss gebracht. Besonders stark gefragt waren unsere Leistungshalbleiter für erneuerbare Energien sowie Sensoren für Consumer-Geräte", so Vorstand Dr. Reinhard Ploss. "Die weltweit schwache Automobilnachfrage spüren wir deutlich und erwarten vorerst keine Besserung. Das allgemeine konjunkturelle Umfeld bleibt angesichts wirtschaftlicher und politischer Unwägbarkeiten angespannt. Eine Erholung erwarten wir nicht vor der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres."Alles in allem habe der Chiphersteller in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld im vierten Geschäftsquartal etwas besser als erwartet abgeschnitten. Beim Ausblick habe der Konzernchef wie erwartet von einem herausfordernden Geschäftsjahr gesprochen und gehe davon aus, dass das allgemeine konjunkturelle Umfeld angespannt bleiben werde.Große Überraschungen seien wie erwartet ausgebleiben - bei den Zahlen und beim Ausblick. Die mittel- und langfristigen Aussichten seien unverändert gut. Die strukturellen Treiber seien intakt. Kurzfristig dürfte sich die Aktie aber recht volatil präsentieren und auch weiterhin von Analystenstimmen und Aussagen der Wettbewerber beeinflusst werden. Erst mit dem nachhaltigen Sprung über die 19-Euro-Marke würde ein frisches Kaufsignal mit Ziel 20/21 Euro generiert. Die nächste charttechnische Unterstützung warte im Bereich knapp unter 16 Euro.Anleger mit Weitblick können schwache Marktphasen zum Auf- oder Ausbau der Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link