Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (08.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Angst vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine, den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und den Folgen der steigenden Energiepreise sorge bei den Anlegern weiter für große Verunsicherung. In diesem Umfeld sei die Infineon-Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten. Abschreiben sollte man den DAX-Titel aber nicht - im Gegenteil.Die Orderbücher bei Infineon seien prall gefüllt. Der Auftragsbestand von 31 Mrd. Euro (2021 Q4: 29 Mrd. Euro /2021 Q1: 13 Mrd. Euro) entspreche dem Umsatzvolumen von mehr als zwei Geschäftsjahren. Selbst wenn ein paar der unbestätigten Order noch wegfallen würden: die Kapazitäten seien voll ausgebucht.Der Halbleiterbedarf sei nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Vor allem der Megatrend Elektromobilität sorge für eine steigende Nachfrage. Der Konzern liefere Chips für die Stromversorgung, so genannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese würden im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten - also für mehr Reichweite der E-Autos. Nach der Cypress-Übernahme sei der DAX-Konzern hier weltweit führend, baue seine Kapazitäten wie zuletzt in Villach aber weiter aus.Es ist dennoch völlig offen, wie weit die Infineon-Aktie in dem Umfeld noch zurückfallen könne. Investoren sollten daher gestaffelt vorgehen. Wichtig dabei: Es sei nicht das Ziel, beim DAX oder bei einzelnen Werten das Tief vor einer Gegenbewegung zu treffen. Engagierte Anleger bleiben dabei, können das aktuelle Niveau zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen und bei Bedarf im Bereich um 20/22 Euro weitere Stücke abstauben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Ziel: Eine positive Performance in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. (Analyse vom 08.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: