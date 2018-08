Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Infineon habe in Q3 die Erwartungen des Marktes bei positiven Währungseffekten teilweise übertroffen. Die operative Rendite habe dabei mit 18,3% den Vorquartalswert überboten, während auch der China-Umsatzanteil auf Konzernebene auf 25% angestiegen sei. Im Segment Automotive habe Infineon trotz anhaltend guter Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen die relativ moderaten Erwartungen nicht erfüllen können. Die Sparte Industrial Power Control habe dank guter Nachfrage im Bereich elektrischer Antriebe, Züge, Haushaltsgeräte und regenerativer Energien überzeugt. Auch der Bereich Power Management & Multimarket habe trotz des Teilverkaufs an Cree gute Ergebnisse publiziert. Das Segment Chip Card & Security habe die Erwartungen übertroffen. Die Investitionen seien zum Vorquartal leicht angestiegen. Bei guten Mittelzuflüssen sei auch die Netto-Cash-Position auf 792 Mio. EUR angestiegen. Hinsichtlich Q4 sei Infineon auch dank positiver Währungseffekte anhaltend zuversichtlich und rechne weiterhin mit einer guten Automobil-Chip-Nachfrage.Das US-Unternehmen QUALCOMM gebe nach fast zwei Jahren sein Vorhaben auf, den Infineon-Konkurrenten NXP für 44 Mrd. USD zu übernehmen. Grund sei wohl die Weigerung der chinesischen Regulierungsbehörden, in Zeiten von zunehmenden Handelsstreitigkeiten und nationalen Sicherheitsinteressen dem Deal zuzustimmen. Der (Zulieferer-)Markt für das autonome Fahren bleibe damit weiter spannend und wettbewerbsintensiv.Infineon habe sich auf die zukunftsträchtigen Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit fokussiert. Infineon wolle auch nach der gescheiterten Wolfspeed-Übernahme über Akquisitionen wachsen, was in der volatilen Halbleiterbranche mit größeren Risiken behaftet sei und damit nach Erachten des Analysten das Hauptrisiko für Infineon darstelle.