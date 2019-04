Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,36 EUR +3,82% (01.04.2018, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,49 EUR +4,49% (01.04.2018, 10:05)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (01.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Umsatz- und Gewinnwarnung von Infineon Technologies habe die gesamte Chipbranche mit nach unten gezogen - zumindest kurzfristig. Konjunktursorgen und die schwächere Nachfragedynamik hätten den Geschäftsausblick des DAX-Konzerns gedämpft. Doch mit besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus China könnte es nun zu einem Comeback kommen - in der gesamten Branche und bei der Infineon-Aktie.Im März sei in China der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex um 0,9 Punkte auf 50,8 Punkte und damit deutlich stärker als gedacht gestiegen. Die Regierung habe am Sonntag bekannt gegeben, dass die Stimmung bei den großen und staatlichen Unternehmen trotz des nach wie vor ungelösten Handelskonflikts mit den USA überraschend gut sei. Das sorge zum Wochenstart auch bei DAX und Co für positive Impulse. Eine der Top-Gewinner: die Infineon-Aktie.Die Aktie des Chip-Konzerns sei nach der Umsatz- und Gewinnwarnung in den letzten Tagen auf Tauchstation gegangen. Den Rekordumsatz von 2006 von knapp acht Milliarden Euro könnten die Münchner im laufenden Jahr aber noch immer erreichen. Am oberen Ende der neuen Zielspanne beim Umsatz wären es immerhin noch 7,4 Prozent Umsatzplus bei 8,16 Milliarden Euro statt 8,3 Milliarden Euro und neun Prozent Umsatzplus. Schwerer wiege allerdings die um 1,5 Prozentpunkte geringere Marge. Vor diesem Hintergrund sei die Bewertung der Aktie im Wettbewerbsvergleich aktuell eher sportlich.Seit der Abspaltung von Siemens vor 20 Jahren habe die einstige Siemens-Chipsparte einige Höhen und Tiefen erlebt. Zwischenzeitlich habe dem Konzern sogar das Aus gedroht. Davon sei der DAX-Konzern stand heute weit entfernt. Der Rücksetzer nach der Reduzierung der Prognosen sei auf dem noch jungen Aufwärtstrend bei 17 Euro geendet. Die Reaktionen der Analysten seien gemischt ausgefallen, in Summe lägen die Ziele weiter über dem aktuellen Kursniveau.Für langfristig orientierte Investoren hat der "Aktionärs"-Stopp bei 14,20 Euro weiter Bestand. Kurzfristig agierende Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie und beobachten, ob der Infineon-Aktie mit den neuen Impulsen aus China tatsächlich eine Stabilisierung über dem Aufwärtstrend gelingt, so Michael Schröder. (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link