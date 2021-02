Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,68 EUR -1,33% (25.02.2021, 15:34)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,605 EUR +0,72% (25.02.2021, 15:19)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (25.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Auf der heutigen Hauptversammlung habe der Infineon-Vorstand um den Vorsitzenden Reinhard Ploss Lob von allen Seiten geerntet. Kein Wunder: Der Chiphersteller sei recht gut durch die Coronakrise gekommen. Die Aktie habe seit einem Corona-Crash-Tief im März 2020 ihren Wert mehr als verdreifacht und notiere auf Mehrjahreshoch. Die Aussichten könnten besser kaum sein.Auf der virtuellen Hauptversammlung hätten Aktionärsvertreter und Fondsmanager die starke Entwicklung von Geschäft und Aktienkurs gelobt. "Sie haben Infineon gut durch die Krise gebracht", habe Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) gesagt. Auch Markus Golinski von Union Investment habe gelobt: "Das Krisenmanagement im vergangenen Jahr war sehr gut." Vanessa Golz von Deka Investment sehe den Chiphersteller "nach einem durchwachsenen Corona-Jahr 2020 auf die Überholspur wechseln". Sie hoffe aber auch, dass es sich nicht um ein Strohfeuer handle.Infineon wolle sich mit einem zusätzlichen Vorstandsposten auf die Herausforderungen der Digitalisierung einstellen. Ab Mitte April solle Constanze Hufenbecher mit diesem Themengebiet als fünftes Mitglied in die Führungsspitze des Chipherstellers aus Neubiberg bei München einziehen, wie das Unternehmen bei der Hauptversammlung am Donnerstag mitgeteilt habe. Zuletzt sei Hufenbecher Vorstandsmitglied bei Lufthansa Technik gewesen.Das Fazit habe Bestand: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link