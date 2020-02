Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.02.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon: Kursziele reihenweise erhöht - AktienanalyseDie maue Autokonjunktur macht Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) weiter zu schaffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Gleichzeitig sinke auch die Nachfrage in anderen Bereichen wie der Industrie oder bei den Herstellern von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Die Spuren seien in der Bilanz deutlich zu sehen. Unterm Strich sei der Gewinn im Auftaktquartal um 17 Prozent auf 210 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr geschrumpft. Die operative Marge sei um 2,7 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent gefallen. Der Umsatz sei um sieben Prozent auf 1,92 Mrd. Euro abgesackt.Der Aktienkurs sei nach der Zahlenvorlage dennoch nach oben geschnellt. In der Spitze habe das Plus fast zwölf Prozent betragen. Zum einen seien die Daten, insbesondere die Profitabilität, besser ausgefallen als erwartet. Zum anderen sehe der Chiphersteller in einzelnen Bereichen wie dem Server-Geschäft Anzeichen der Besserung und habe daher seine Jahresprognose bestätigt. Demnach erwarte Infineon weiterhin ein Umsatzplus von drei bis sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie eine Segmentergebnis-Marge von rund 16 Prozent.Für das zweite Quartal gehe Infineon dabei von einem Umsatzplus von fünf Prozent (plus oder minus zwei Prozentpunkte) zum Vorquartal sowie einer Segmentergebnis-Marge von etwa 14 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne aus. Voraussetzung dafür sei aber, dass der Ausbruch des Coronavirus keine signifikante negative Auswirkung auf die Geschäftsentwicklung habe, habe es geheißen. "Wir beobachten die Entwicklung sehr genau", so Konzernchef Reinhard Ploss. Bislang seien für Infineon keine Geschäftseinbußen zu sehen. Weitere Folgen und wirtschaftliche Entwicklungen seien aber schwer vorhersehbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link