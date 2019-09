Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,156 EUR -0,53% (19.09.2019, 09:01)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

18,214 EUR (18.09.2019)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (19.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die US-Notenbank FED liefere DAX und Co keine neuen Impulse. An der Wall Street seien die US-Leitzinssenkung sowie Aussagen zur weiteren Geldpolitik insgesamt recht unspektakulär betrachtet worden. Auch bei der Infineon-Aktie dürfte die Konsolidierungsphase vorerst weitergehen - oder würden die Bullen doch direkt wieder angreifen?Die US-Notenbank FED habe ihre Gratwanderung erfolgreich bewältigt. Zum einen seien den Erwartungen des Marktes mit der Leitzinssenkung um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2,0 Prozent entsprochen worden. Zum anderen sei die größere geldpolitische Lockerung ausgeblieben, wie sie von US-Präsident Donald Trump vermehrt eingefordert worden sei. FED-Präsident Jerome Powell unterstreiche dadurch die unabhängige Stellung der Notenbank. Zwei FED-Mitglieder hätten gegen eine Zinssenkung gestimmt. Ein Mitglied habe sich für eine Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte auf 1,5 bis 1,75 Prozent ausgesprochen.Nach kurzen Ausschlägen hätten die US-Aktienmärkte kaum verändert geschlossen und wenig Impulse für DAX und Co. geliefert. Auch bei der Infineon-Aktie gehe die Konsolidierung vorerst weiter. Der Kurs habe im Bereich des Verlaufshochs aus dem Juli um 18 Euro eine kleine Verschnaufpause einlegt.Die strukturellen Treiber bei Infineon seien intakt und die langfristige Wachstumsperspektive sei weiterhin gut. Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.