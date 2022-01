Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,815 EUR -1,74% (25.01.2022, 08:41)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,285 EUR -6,15% (24.01.2022)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (25.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Starkes Comeback. Der NASDAQ 100-Index sei gestern zunächst um 4,9 Prozent auf 13.094 Punkte abgesackt, ehe die Investoren bei den US-Technologiewerten kräftig zugegriffen hätten. Am Ende habe sich das Börsenbarometer ein halbes Prozent fester bei 14.509 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Das größte Intraday Reversal seit Oktober 2008 dürfte auch der Infineon-Aktie frische Impulse liefern.Gestern habe sich auch die Infineon-Aktie dem schwachen Gesamtmarktumfeld zunächst nicht entziehen können. Im Tief sei der Kurs um rund fünf Prozent auf 34,03 Euro abgesackt, habe sich dann bei 34,28 Euro aus dem Handel verabschiedet. Die viel beachtete 200-Tage-Linie bei 36,24 Euro sei damit deutlich unterschritten worden.Doch mit dem Comeback der US-Börsen könnte diese Marke heute wieder ins Visier genommen werden - zumindest vorerst. Im Raum stehe immer noch ein abrupter Kurswechsel in der US-Geldpolitik. Zuletzt seien durch die US-Notenbank schnellere Zinserhöhungen und eine baldige Reduktion der Bilanz angedeutet worden. Am Mittwoch solle eine Entscheidung verkündet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: