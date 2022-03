Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In einem dynamischen Handelstag sei der DAX gestern 1.016 Punkte bis auf 13.847 Punkte gestiegen und habe satte acht Prozent im Plus geschlossen. Der fünfthöchste Anstieg des Leitindex seit Ende 1987. Auch die Infineon-Aktie habe mit rund sechs Prozent Kursplus nach den jüngsten Verlusten wieder Boden gut machen können. Wie gehe es weiter?Die Angst vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine, den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und den Folgen der steigenden Energiepreise habe bei den Anlegern in den vergangenen Tagen für große Verunsicherung gesorgt. Aktien seien nicht wirklich gefragt gewesen.Auch die Infineon-Aktie sei in diesem Umfeld deutlich zurückgefallen. Im Tief sei der Titel in dieser Woche auf 25,69 Euro gefallen. Seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar habe das Papier damit rund 15 Prozent an Wert verloren. Zum Jahresstart sei die Infineon-Aktie noch bei über 40 Euro gehandelt worden. Zinssorgen hätten den Titel in den ersten Wochen des Jahres bereits belastet. Seit Jahresanfang sei es in Summe daher in der Spitze um 37 Prozent nach unten gegangen.Mit der imposanten Gegenbewegung sei ein erster Schritt in die richtige Richtung getan. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Entwicklung in der Ukraine werde kurzfristig weiter die Richtung vorgeben.Engagierte Anleger bleiben dabei und setzen auf eine nachhaltige Beruhigung der Lage und Erholung der Infineon-Aktie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link