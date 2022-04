Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (13.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Halbleiterbedarf sei nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Die Trends rund um Elektrifizierung und Digitalisierung, vor allem in der Automobilbranche, würden auch bei Infineon für volle Auftragsbücher sorgen. Trotz der hohen Nachfrage würden einige Unsicherheitsfaktoren bleiben. Das betreffe vor allem die Lieferengpässe, die weit ins Kalenderjahr belasten dürften. Der heimische Chipriese halte weiter dagegen.Im Bereich Automotive (AVT) habe Infineon im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 mit rund 44 Prozent weiterhin den Großteil seiner Umsätze erzielt. Die Marge liege mit 18,8 Prozent unter dem Niveau des Gesamtkonzerns von 22,7 Prozent.Aufgrund der hohen Nachfrage nach Chips für die Autoindustrie seien die Kapazitäten stark ausgelastet und sollten schrittweise ausgebaut werden. Dazu erweitere Infineon jetzt auch sein Werk in Indonesien. Mit Übernahme von Werksgebäuden eines benachbarten Halbleiterfertigers am Standort Bantam werde die Produktionsfläche verdoppelt, heiße es aus der Konzernzentrale. Im Zuge dieser Expansion werde das Werk einen noch stärkeren Fokus auf Montage und Test von Chips für die Automobilindustrie setzen. Die Fertigung solle 2024 starten. Die Expansion in Batam folge der langfristigen Investitionsstrategie von Infineon, die für das Geschäftsjahr 2022 Investitionen von rund 2,4 Milliarden Euro vorsehe.Mit dem Zukauf könne Infineon seine "Fertigungskapazitäten schneller erweitern als mit einem Neubau auf grüner Wiese", so Thomas Kaufmann, der die Produktion in der Autosparte verantworte. Backend-Fertigungsleiter Alexander Gorski habe gesagt: "Wir investieren, um weiteres strukturelles Wachstum zu ermöglichen und die Resilienz unserer Lieferketten zu erhöhen."Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht und verfolge eine Multi-Sourcing-Strategie, um mögliche Risiken für die Lieferfähigkeit zu reduzieren. Die Aktie sollte sich im Bereich um 26 Euro erneut stabilisieren können und im Anschluss einen erneuten Erholungsversuch starten.Anleger bewahren Ruhe und halten weiter an der Aktie fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2022)Mit Material von dpa-AFX