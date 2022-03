Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,78 EUR +1,99% (02.03.2022, 09:28)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,21 EUR -0,87% (02.03.2022, 09:14)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (02.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe."Der deutsche Leitindex bleibt tendenziell weiterhin im Sinkflug", so Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Die Angst vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg sowie die Sorge vor den Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen und den Folgen der steigenden Energiepreise drücke weiter auf die Stimmung. In diesem Umfeld falle es schwer, auf Aussichten und Chancen bei der Infineon-Aktie zu blicken.Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2021 geendet habe, sei mit elf Milliarden Euro der höchste Umsatz der Konzerngeschichte erzielt worden. Dabei habe sich der Gewinn auf 1,17 Milliarden Euro mehr als verdreifacht. Nach dem Jahresauftakt habe der Konzern die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht: Infineon erziele rund zwei Drittel seiner Erlöse in Dollar. Der Umsatz solle bei einem Wechselkurs von 1,15 (zuvor 1,20) 13 Milliarden Euro erreichen, das seien 300 Millionen mehr als bisher erwartet. Die operative Marge solle um einen Prozentpunkt mehr als bisher auf 22 Prozent (Vorjahr: 18,7 Prozent) steigen.Der Halbleiterbedarf sei nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Seit Monaten bremse der Chipmangel weltweit das Wirtschaftswachstum. Die Gründe seien vielschichtig, die Auswirkungen eindeutig. Die Lieferengpässe würden das Geschäft von Infineon vor allem dort belasten, wo der Konzern auf Zulieferer angewiesen sei. Die Auftragsfertiger wie TSMC (Taiwan) stünden für 30 Prozent des Umsatzes. Hier könnten die Engpässe bis Ende des Kalenderjahres belasten. Bei den Halbleitern, die Infineon selbst herstelle, vor allem Leistungshalbleiter und Sensoren, dürfte der Konzern dagegen schon im Sommer wieder weitestgehend lieferfähig sein. Anteil daran habe auch das in Rekordzeit für 1,6 Milliarden Euro gebaute Werk in Villach (Österreich).Die Orderbücher seien prall gefüllt. Der aktuelle Auftragsbestand von 31 Milliarden Euro (2021 Q4: 29 Milliarden Euro/2021 Q1: 13 Milliarden Euro) entspreche dem Umsatzvolumen von mehr als zwei Geschäftsjahren. Selbst wenn ein paar der unbestätigten Aufträge noch wegfallen: Die Kapazitäten für die kommenden zwölf Monate seien ausgebucht.Energie werde hauptsächlich in Form von Strom bei allen Schritten der Halbleiterherstellung aufgewendet. Primäre Energiequellen, wie Öl und Gas, würden nur eine untergeordnete Rolle spielen. Infineon habe sich zudem verpflichtet, ab 2025 ausschließlich 100 Prozent erneuerbare Energien zu nutzen.Wie alle Technologiewerte habe auch die Infineon-Aktie zuletzt bereits unter der sich abzeichnenden Zinswende gelitten. Hier habe die Aktie mit dem jüngsten Rücksetzer aber schon einiges eingepreist. In diesem Zusammenhang rücke nun die nächste Sitzung der US-Notenbank am 16. März in den Fokus.Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Der Konzern sollte die Lieferkettenprobleme daher ganz gut managen können. Vorstand Reinhard Ploss plane in der Regel recht konservativ. Helle sich das Marktumfeld wieder auf, dürfte die Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegen.Anleger sollten sich von der jüngsten Kursentwicklung daher nicht aus der Ruhe bringen lassen, den Blick nach vorne richten und an der Aktie festhalten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2022)