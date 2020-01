Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.01.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) zu halten.Die Entwicklung des Marktvolumens von Halbleitern sei 2019 rückläufig gewesen. Gartner habe einen Rückgang um 11,9% ermittelt, die vorläufigen Zahlen von WSTS hätten zuletzt bei -12,8% gelegen. Vor allem bei Speichern habe eine erhebliche Preiserosion infolge von Überkapazitäten sowie schwache Endmärkte (u.a. Smartphones) belastet. Zudem habe eine Wachstumsdelle durch hohe Lagerbestände bei Mikroprozessoren für Datenzentren belastet. Im Herbst hätten einige Endmärkte Erholungstendenzen gezeigt, der Preistrend bei Speicherchips habe wieder aufwärts gedeutet. Jüngste Marktdaten (lt. Trendforce/DRAMexchange) hätten für Q1/2020 einen Anstieg der DRAM-Kontraktpreise im mittleren einstelligen Bereich gegenüber dem Vorquartal (q/q) signalisiert. Auch für das Gesamtjahr 2020 würden die Prognosen zum Halbleiter-Marktvolumen bei einem Wachstum von rund 6% liegen.Im Vorfeld der anstehenden Berichtssaison hätten Marktexperten eine Reihe von Entspannungssignalen vernommen. Entscheidend werde sein, dass sich diese auch in den Unternehmensausblicken manifestieren würden. Zienkowicz bestätige seine Sektoreinstufung zunächst mit "neutral".Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Infineon-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 18,00. (Analyse vom 16.01.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Infineon Technologies AG": Keine vorhanden.