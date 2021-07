Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (21.07.2021/ac/a/d)



ASML habe nach einem weiter starken Geschäft im zweiten Quartal die Prognose für 2021 erneut angehoben. Der niederländische Konzern profitiere mit seinen Anlagen zur Chipherstellung stark vom aktuellen, weltweiten Halbleitermangel. Die guten Vorgaben dürften auch bei den deutschen Branchenvertretern für Rückenwind sorgen.Die Infineon-Aktie könne sich nach dem jüngsten Rücksetzer von der charttechnisch wichtigen 30-Euro-Marke lösen und die 200-Tage-Linie wieder überwinden. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Die Infineon-Aktie sollte daher schon bald den Aufwärtstrend fortsetzen. Frische Zahlen gebe es offiziell am 4. August, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)