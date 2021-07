Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,12 EUR -0,69% (15.07.2021, 09:38)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,215 EUR -0,87% (15.07.2021, 09:24)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon-Chef Reinhard Ploss habe derzeit eigentlich Grund zur Freude. Die Geschäfte von Infineon würden auf vollen Touren laufen. Zum zweiten Quartal (per Ende März) habe er nicht nur weitere Zuwächse bei Umsatz und Gewinn verkünden, sondern auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 zum zweiten Mal leicht erhöhen können. Vor allem im besonders wichtigen Automobilgeschäft habe Infineon zuletzt klar zulegen können. Mit der Autoindustrie mache der DAX-Konzern den Löwenanteil seines Umsatzes. Im vergangenen Jahr habe Infineon dort die Folgen der Corona-Krise zu spüren bekommen.Elektronik zur Beschleunigung der Energiewende und für die Arbeit und das Leben zuhause seien zudem sehr gefragt geblieben, habe Ploss bei den Quartalszahlen verdeutlicht. "In den meisten Anwendungsfeldern übersteigt der Bedarf das Angebot deutlich. Die Werke von Infineon laufen auf Hochtouren und wir investieren weiter in zusätzliche Kapazitäten", habe der Firmenlenker unterstrichen.Engpässe sehe Infineon in jenen Segmenten, in denen der Konzern Chips von Auftragsfertigern beziehe - insbesondere bei Mikrocontrollern für das Auto und IoT-Produkte, habe Ploss mit Blick auf den nach wie vor akuten weltweiten Halbleitermangel gesagt. Die Probleme könnten noch einige Quartale bestehen bleiben. Das Risiko eines Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage könnte sogar bis ins Jahr 2022 anhalten, so Ploss.Für das Ende Juni abgelaufene dritte Quartal rechne der Konzern, der im März 2000 von der früheren Mutter Siemens an die Börse gebracht worden sei, mit Erlösen zwischen 2,6 und 2,9 Mrd. Euro, nach 2,7 Mrd. Euro im vorherigen Vierteljahresabschnitt. So habe der Konzern darauf verwiesen, dass weiterhin bestehende Liefereinschränkungen das Umsatzwachstum dämpfen würden, unter anderem aufgrund der zwischenzeitlichen Abschaltung der Fertigungsanlagen in Austin (US-Bundesstaat Texas). Hinzu kämen die knappen Kapazitäten bei Auftragsfertigern. Ungeachtet dessen habe Infineon klar gemacht, dass auch weiterhin mit Unsicherheiten durch die Coronavirus-Pandemie zu rechnen und die Vorhersagbarkeit des weiteren Geschäftsverlaufs eingeschränkt sei.DER AKTIONÄR halte an seinem Fazit fest: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Die Infineon-Aktie sollte daher schon bald aus ihrer Lethargie erwachen und den Aufwärtstrend fortsetzen. Als nächsten Zwischenziel wartet das Hoch von Anfang April bei 37,31 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link