Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Chiphersteller Infineon habe im vierten Geschäftsquartal trotz eines von der Corona-Krise geprägten Umfelds von einer Erholung im Autogeschäft profitiert und bei Umsatz und operativem Ergebnis klar zugelegt. Auch für das seit Oktober laufende neue Geschäftsjahr 2020/21 gebe sich Konzernchef Reinhard Ploss durchaus zuversichtlich. Jetzt würden sich die Analysten zu Wort melden.Ploss habe von einem "sehr ordentlichen vierten Quartal" in einem außergewöhnlichen und schwierigen Geschäftsjahr geschprochen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorquartal um 15 Prozent auf 2,49 Milliarden Euro gesteigert worden. Das operative Ergebnis (sogenanntes Segmentergebnis) habe mit 379 Millionen Euro um fast drei Viertel zugelegt. Der Konzernüberschuss habe bei 109 Millionen Euro gelegen, nach einem Fehlbetrag von 128 Millionen Euro ein Quartal zuvor.Im Zeitraum von Juli bis September 2020 sei der in diesem April übernommene US-Konkurrent Cypress Semiconductor im Zahlenwerk erstmals für ein gesamtes Quartal mit eingegangen. Ploss habe betont, dass die Integration der US-Amerikaner wie geplant voranschreite, der Kauf Infineon bereits jetzt stärke und immer mehr Kunden von den daraus resultierenden Synergien profitieren würden. Auf Dauer sehe der Manager sehr attraktive Wachstumsmöglichkeiten für das kombinierte Unternehmen, wenn die Corona-Krise überwunden sei. Der erfolgreich abgeschlossene Zukauf sei aus strategischer Sicht ein Meilenstein gewesen.Aus Sicht von Analyst Sandeep Deshpande von der US-Bank J.P. Morgan sei der Geschäftsbericht des Chipherstellers "alles in allem positiv" ausgefallen. Goldman Sachs-Analyst Alexander Duval habe vor allem die Entwicklung der Autosparte (ATV) sowie der Power & Sensor-Sparte (PSS) hervorgehoben. Dagegen habe Achal Sultania von der Credit Suisse den Umsatz- und Ergebnisausblick (EBIT) auf das neue Geschäftsjahr unter seinen Schätzungen gesehen. Das mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von 19 Prozent könnte sich als zu optimistisch erweisen, habe r konstatiert.Zahlen und Ausblick würden insgesamt passen. Nach dem euphorischen Wochenauftakt dürfte die Aktie dennoch erst einmal in den Konsolidierungsmodus übergehen. Immerhin stehe für die letzten drei Monate ein Kursgewinn von 25 Prozent zu Buche.Übernehmen im Anschluss die Bullen wieder das Kommando, könnte das Mehrjahreshoch bei 28,33 Euro schnell wieder in den Fokus rücken, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Nach unten sichere eine horizontale Unterstützung bei 22,50 Euro ab. (Analyse vom 10.11.2020)Mit Material von dpa-AFX