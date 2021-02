Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,555 EUR -0,87% (04.02.2021, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,83 EUR -0,51% (03.02.2021)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe geliefert. Im traditionell schwachen ersten Quartal 2020/21 habe der Chiphersteller bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Die Nachfrage sei ungebrochen. Die Auftragsbücher seien prall gefüllt. Die Jahresprognosen seien daher leicht angehoben worden.Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 sei der Umsatz um sechs Prozent auf 2,631 Milliarden Euro gestiegen. Zum Anstieg trotz des schwächeren US-Dollars hätten alle Segmente beigetragen. Besonders deutlich sei der Umsatzanstieg im Segment Automotive (ATV) gewesen.Das Segmentergebnis habe sich auf 489 Millionen Euro erhöht, nach 379 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020. Die Segmentergebnis-Marge habe 18,6 Prozent erreicht, nach 15,2 Prozent im Vorquartal. Neben einem deutlichen Rückgang der Unterauslastungskosten hätten hierzu auch positive Sondereffekte zum Beispiel aus erhaltenen Forschungsförderungen und Patentumsätzen beigetragen. Die bereinigte Bruttomarge habe sich auf 40,3 Prozent verbessert, nach 36,6 Prozent im Vorquartal.Die Schätzungen des "Aktionär" seien damit klar übertroffen: "Der Aktionär" habe im Vergleich zum Vorquartal einem Umsatzanstieg auf knapp 2,6 Milliarden Euro erwartet. Das operative Ergebnis (Segmentergebnis) sollte dabei auf 414 Millionen Euro steigen.Angesichts dynamisch anziehender Auftragseingänge und in weiten Teilen gut gefüllter Fertigungen hebe der Konzern die Jahresprognose leicht an. Der Umsatz solle nun auf 10,8 Milliarden Euro (bislang: 10,5 Milliarden Euro) steigen. Die Segmentergebnis-Marge solle mit 17,5 Prozent (bislang: 16,5 Prozent) klar über dem Vorjahreswert liegen.Infineon habe die erwartet guten Zahlen geliefert. Die Aktie dürfte daher schon bald wieder das Mehrjahreshoch bei 35,92 Euro ansteuern.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die nächsten charttechnischen Unterstützungen würden im Bereich von 30,50 und 28,35 Euro warten. (Analyse vom 04.02.2021)