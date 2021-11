XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (22.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Erneute Aufnahme in den Dow Jones Sustainability World Index: Infineon gehöre zum zwölften Mal in Folge zu den weltweit nachhaltigsten börsennotierten Unternehmen. Kein Wunder: Als führender Hersteller von Halbleitern für leistungselektronische Systeme erbringe der deutsche Konzern einen wesentlichen Beitrag für die Energieeffizienz auf allen Stufen der Energiekette. Diese Aufnahme habe zwar keine Auswirkungen auf den Aktienkurs, zeige allerdings, dass Infineon auch hier am Puls der Zeit agiere.Der Vorstand von Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht. Sowohl in Sachen Nachhaltigkeit als auch operativ sei der DAX-Konzern auf Kurs. "Der Aktionär" halte daher bei der Infineon-Aktie an seiner grundlegend optimistischen Einschätzung fest und setze auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.11.2021)