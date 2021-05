Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,78 EUR +1,78% (18.05.2021, 10:24)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,70 EUR +1,13% (18.05.2021, 10:10)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (18.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Anfang April sei der DAX-Titel mit 37,31 Euro auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen. Die immer weiter steigende Nachfrage nach Halbleitern habe die gesamte Branche befeuert. Seitdem habe der Kurs jedoch rund 20 Prozent eingebüßt. Inflations- und Zinssorgen sowie die Fragezeichen hinter der Steuerpolitik von US-Präsident Joe Biden hätten für Verunsicherung gesorgt.Die Infineon-Aktie habe in den vergangenen Tagen daher die charttechnische Unterstützung im Bereich um 32/31 Euro getestet - bisher mit Erfolg! Bei 29,76 Euro warte zur Not noch die steigende 200-Tage-Linie. Doch nachdem die genannten Sorgen wieder etwas in den Hintergrund getreten seien, könnte das Papier eine Gegenbewegung starten.Unterstützung gebe es weiterhin seitens der Analysten. Zuletzt habe die Investmentbank Kepler Cheuvreux das Rating von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 38 Euro erhöht. Analyst Sebastien Sztabowicz spreche nach dem jüngsten Kursrückschlag von einer guten Kaufchance.DER AKTIONÄR bleibe weiter zuversichtlich: Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Der Megatrend Elektromobilität erweise sich mehr und mehr als Impulsgeber. Nach einer erfolgreichen Stabilisierung dürfte die Infineon-Aktie schon bald wieder Kurs auf das Mehrjahreshoch bei 37,31 Euro und die Kursziele der Analysten nehmen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link