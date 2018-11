Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (27.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) zu kaufen.Als im März 2009 der Startschuss für die mehrjährige Aufwärtsbewegung an den Weltbörsen gefallen sei, habe niemand geahnt, dass rund neun Jahre später Infineon Technologies mit einem Plus von 4.800% zu den Top-Performern dieser Rally gehören würde. Ein Ende der Fahnenstange sei nicht in Sicht - im Gegenteil!Zahlen top, Ausblick vorsichtig optimistisch - so lasse sich der Q4-Bericht von Infineon kurz zusammenfassen. Es sei insbesondere die Angst, dass der Halbleiterzyklus komplett den Bach hinuntergehe, die dem Wertpapier zu schaffen mache. Das sei jedoch nur ein temporäres Phänomen."Der Aktionär" habe bereits mehrfach aufgezeigt, warum Infineon in Deutschland der wohl größte Profiteur der Elektromobilität, dem dazugehörigen Infrastrukturaufbau und des autonomen Fahrens sei. Da der Halbleiteranteil in den Fahrzeugen der Zukunft durch die neuen Anforderungen massiv steigen werde, positioniere sich Infineon frühzeitig für den erwarteten Nachfrageschub.Durch die Gedankenspiele von US-Präsident Trump zum Thema Apple sei die Aktie heute früh zwar mit Abschlägen in den Handel gestartet. Mittlerweile habe sich der Aktienkurs jedoch wieder in den grünen Bereich vorgebarbeitet. Infineon sei mit Blick auf die automobile Zukunft eine spekulative, aber derzeit wohl auch die lukrativste Wette im DAX.Die Infineon-Aktie bleibt daher ein Kauf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link