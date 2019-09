Längerfristig sehe es indes noch recht gut aus. So summiere sich das Kursplus auf Sicht von fünf Jahren trotz des jüngsten Rücksetzers auf etwa 100 Prozent. Seit dem Rekordtief von 0,38 Euro während der Weltfinanzkrise 2009 habe sich der Wert der Papiere mehr als vervierzigfacht.



Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau unverändert zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Auch eine Spekulation auf einen Zwischenspurt in Richtung 18 Euro könnte sich lohnen. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern. (Analyse vom 04.09.2019)



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Vervierzigfacht seit der Finanzkrise - und aktuell DAX-Underperformer. Die Aktie des einst so erfolgsverwöhnte Chipkonzerns Infineon könne sich der Schwäche der Autoindustrie und den trüben Konjunkturperspektiven nicht entziehen. "Der Aktionär" verrate, was man jetzt zur Infineon-Aktie wissen müsse.Kürzlich habe es positive Nachrichten beim Kauf von Cypress Semiconductor gegeben: Die überwiegende Mehrheit der Aktionäre des US-Konkurrenten habe Ende August für die geplante Übernahme durch Infineon gestimmt. Damit sei eine wichtige Hürde auf dem Weg zum größten Zukauf in der Unternehmensgeschichte genommen.Den Cypress-Deal wolle sich Infineon insgesamt neun Milliarden Euro kosten lassen - und damit die Basis für eine erfolgreiche Zukunft legen. Gestemmt werden solle die Übernahme zum Teil über eine bereits erfolgte Kapitalerhöhung, die bei den Anlegern aber auf wenig Begeisterung gestoßen sei. Konzernchef Reinhard Ploss wolle den Zukauf bis Anfang 2020 abgeschlossen haben. Voraussetzung dafür sei aber die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.Der Zukauf solle die langfristigen Wachstumsaussichten von Infineon aufpolieren. Wichtig, denn die Flaute in der Autoindustrie und die schwächer wachsende chinesische Wirtschaft würden Infineon zusetzen. In der Sparte mit Chips für die Autoindustrie, die den Löwenanteil des Konzernumsatzes erwirtschafte, würden die Neubiberger ein deutlich geringeres Wachstum spüren. Die Autoschwäche habe Infineon im Frühjahr auch eine gekappte Jahresprognose eingebrockt, die den gesamten Technologiesektor in Mitleidenschaft gezogen habe.Dennoch blicke Konzernlenker Ploss positiv in die Zukunft. Auch der Aufsichtsrat vertraue weiterhin auf den Vorstandsvorsitzenden und habe seinen Vertrag ungeachtet der aktuellen Schwäche erst kürzlich bis Ende 2022 verlängert.Unter Ploss sei Infineon in den zurückliegenden Jahren konsequent gewachsen. Nun solle er die Neubiberger auch durch die aktuellen Herausforderungen führen und sie weiter auf Kurs halten. Perspektivisch solle Infineon wieder zum dauerhaft hohen Wachstum der Vergangenheit zurückkehren.Mit Andrew Gardiner von der britischen Investmentbank Barclays plädiere lediglich ein Analyst dafür, sich von den Infineon-Papieren zu trennen. Aus seiner Sicht sei der Markt auf Schwächen vorbereitet gewesen, nun aber liege der Fokus auf einer fraglichen Erholung im Jahr 2020, verdeutliche Gardiner, der zudem auf eine Serie von Gewinnwarnungen in wichtigen Kundensektoren verweise.Dagegen gebe sich etwa Nicolas Gaudois von der Schweizer Großbank UBS zuversichtlicher. Zwar gebe er zu bedenken, dass es am globalen Halbleitermarkt derzeit einige positive wie auch negative Signale gebe und die Umsatzperspektiven für die Konzerne kurzfristig herausfordernd blieben. Allerdings rate er, bei Einzelwerten selektiv vorzugehen - und Infineon sei in diesem Fall ein Kauf.Anteilseigner von Infineon würden derzeit eher trübe Zeiten durchmachen. Seit Jahresbeginn habe die Aktie knapp zehn Prozent an Wert verloren. Und mit Blick auf die zurückliegenden zwölf Monate sehe es noch unerfreulicher aus - hier stehe sogar ein Minus von fast 30 Prozent zu Buche. Damit gehöre der Chiphersteller zu den schlechtesten Titeln im DAX.Derzeit koste das Papier nur noch rund 15,60 Euro. Von ihrem Fünfjahreshoch Mitte Juni 2018 sei die Aktie mehr als 10 Euro entfernt. Momentan komme Infineon auf eine Marktkapitalisierung von noch 19,5 Milliarden Euro.