Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (08.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Ein starkes erstes Quartal und der schwache Euro würden bei Infineon für noch mehr Zuversicht sorgen. Infineon habe in der vergangenen Woche seine Planvorgaben für Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 (30. September) angehoben. Trotz der hohen Nachfrage würden einige Unsicherheitsfaktoren bleiben. Das betreffe vor allem die Lieferengpässe, die weit ins Kalenderjahr belasten dürften. Nun wolle auch die EU dagegen steuern."Die Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen ist weiterhin sehr hoch. Unsere Kapazitäten sind stark ausgelastet und wir bauen sie schrittweise aus", so Vorstand Reinhard Ploss bei der Vorlage der Zahlen in der vergangenen Woche."Bei den Produkten, die wir selbst fertigen, werden wir unsere Lieferfähigkeit im Laufe des Jahres verbessern. Insgesamt ist der Halbleiterbedarf nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Elektrifizierung und Digitalisierung sorgen für anhaltend starkes Wachstum in unseren Zielmärkten", so der Konzernchef weiter.Verbraucherinnen und Verbraucher würden die Chipkrise an langen Wartezeiten für Neuwagen oder Lieferschwierigkeiten bei neuesten Spielkonsolen wie der Playstation 5 merken. Mit einem milliardenschweren Plan solle die EU künftig von einem Mikrochipmangel verschont bleiben.Das Ziel sei ambitioniert: Der EU-Anteil auf dem Weltmarkt für Chips solle nach Kommissionsangaben auf 20 Prozent wachsen und damit verdoppelt werden. Dafür müsste sich die Produktion vervierfachen, da erwartet werde, dass sich der Markt bis 2030 verdopple.Keine Frage, die Investitionen der EU seien wichtig. Doch bis erste Erfolge sichtbar würden, werde noch einige Zeit vergehen. Bei Infineon würden sich die hohen Investitionen der vergangenen Jahre dagegen schon jetzt bezahlt machen. Der Konzern sollte die Lieferkettenprobleme daher ganz gut managen können. Vorstand Reinhard Ploss plane gewohnt konservativ.Anleger sollten sich von der jüngsten Kursentwicklung nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". In einem halbwegs stabilen Umfeld im Technologiesektor sollte die Infineon-Aktie die 40-Euro-Marke im Jahresverlauf wieder ins Visier nehmen und auch überwinden. (Analyse vom 08.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)