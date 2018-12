Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (03.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei Infineon kehre langsam aber sicher die Zuversicht bei den Marktteilnehmern zurück. Die letzten positiven Nachrichten aus Argentinien vom G20-Gipfel dsollten heute die Börsen beflügeln. Donald Trump und Xi Jingpin hätten in Sachen Handelskrieg zumindest so etwas wie einen Waffenstillstand vereinbart. Die positive Stimmung sollte sich auch bei Infineon entsprechend positiv auf den Aktienkurs niederschlagen. Charttechnisch sei ohnehin ein frisches Kaufsignal im Markt, nachdem die Aktie in der letzten Woche rund 5% zugelegt habe und den seit Juli gültigen Aufwärtstrend nach oben habe durchbrechen können. Damit bestehe Anschlusspotenzial bis zum horizontalen Widerstand bei knapp 21 Euro. Damit bleibe die "Aktionär"-Empfehlung weiter auf Kurs.Wer noch nicht investiert ist, kann das frische Kaufsignal für eine erste Position nutzen, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Infineon-Aktienanalyse. Für Neueinsteiger gelte dann ein Stopp bei 17,90 Euro als Pflicht. (Analyse vom 03.12.2018)