Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,65 EUR -1,80% (25.09.2019, 14:53)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie sei in den vergangenen Tagen wieder zurückgefallen. Für den direkten Sprung über den Widerstand im Bereich um 18,23 Euro habe die Kraft nicht gereicht. Zwei kleinere charttechnische Unterstützungen könnten dem DAX-Titel kurzfristig Halt geben. An den mittel- und langfristigen Aussichten habe sich zuletzt nichts geändert.Das Chartbild sei nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie kurzfristig etwas angeschlagen. Im Bereich um 16,50 und 14,90 Euro würden die nächsten horizontalen Unerstützungen warten. Trading-orietierte Anleger sollten vorerst an die Seitenlinie bleiben. Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. Das übergeordnete Ziel des "Aktionärs" liege weiter jenseits der 20-Euro-Marke, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,648 EUR -1,02% (25.09.2019, 14:55)