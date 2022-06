Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Orderbücher beim deutschen Halbleiter-Konzern seien prall gefüllt. Der Auftragsbestand von weit über 30 Mrd. Euro entspreche dem Umsatzvolumen von mehr als zwei Geschäftsjahren. Vor allem der Megatrend Elektromobilität sorge für eine steigende Nachfrage. Das zeige sich auch in dem zumindest kurzfristig verbesserten Marktumfeld. Denn auch die Nachfrage nach der Infineon-Aktie steige.Nach einer ausgedehnten Verschnaufpause habe sich die Infineon-Aktie zuletzt wieder von den Tiefständen bei unter 26 Euro lösen können. Mit dem Sprung über die Marke von 28,70 Euro sei der Weg aus technischer Sicht kurzfristig Richtung 33 Euro geebnet. Die Chart-Ampel stehe somit auf Grün.Die meisten Analysten würden den Chipriesen ebenfalls auf Kurs sehen. 25 Experten würden zum Kauf der Infineon-Aktie raten. Drei Experten stünden dem Titel neutral gegenüber. Dazu komme eine Verkaufsempfehlung von Jefferies. Durch durchschnittliche Kursziel betrage 40,12 Euro.Aber auch das Management sei optimistisch. Trotz aller Krisenherde wolle Infineon im Gesamtjahr etwas mehr umsetzen und verdienen als zum Jahreswechsel gedacht. Der Halbleiterhersteller verfolge eine Multi-Sourcing-Strategie, um mögliche Risiken für die Lieferfähigkeit zu reduzieren. Die Lagerbestände an benötigten Rohstoffen und Edelgasen seien zuletzt erhöht worden. Ebenfalls positiv: "Strukturelle Überkapazitäten sind nicht zu erwarten. Denn es gibt kaum noch eine Innovation, die ohne Halbleiter auskommt", so Produktionsvorstand Rutger Wijburg.Anleger mit Weitblick würden dabeibleiben. Wer kurzfristiger unterwegs sei, könne weiter auf den Zwischenspurt Richtung 33 Euro spekulieren. "Der Aktionär" setze auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link