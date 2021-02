Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,82 EUR -1,78% (09.02.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,69 EUR -2,06% (09.02.2021, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Chancen für Infineon auf eine Aufnahme in den Leitindex der Eurozone im März stünden Spitz auf Knopf. Die Chance sei jedoch für den deutschen Chiphersteller nach wie vor vorhanden, in den EURO STOXX 50 aufgenommen zu werden, wie nicht nur jüngst die US-Bank JPMorgan geschrieben habe, sondern zuletzt auch die Commerzbank.Greifen würde für eine Aufnahme Infineons in den EURO STOXX 50 aktuell die "Fast-Entry"-Regel. Diese Regel besage - nach Erfüllung bestimmter Branchenkriterien -, dass Nicht-Mitglieder, die auf der entsprechenden Auswahlliste im Börsenwert (Marktkapitalisierung) Platz 25 oder besser einnehmen, in den EURO STOXX 50 aufgenommen würden. Dabei werde zugleich nur der Börsenwert der frei handelbaren Aktien berücksichtigt.Den von der Commerzbank zuletzt ermittelten Daten zufolge habe Infineon auf Platz 24 gelegen und hätte ein erwartetes Gewicht im Leitindex der Eurozone von 1,7%. Wesentlich bleibe allerdings nach wie vor, dass Infineon mit Blick auf die Branchenkriterien v.a. Ende Februar eine höhere Marktkapitalisierung aufweisen müsse als die Beteiligungsgesellschaft Prosus. Das Rennen bleibe extrem eng und immer mal habe auch Prosus dabei die Nase vorn. Daher werde es wirkliche Klarheit wohl auch erst Ende Februar geben.Sollte Infineon sich behaupten können, hätte der finnische Netzwerkausrüster Nokia das Nachsehen und müsste aus dem EURO STOXX 50 ausscheiden. Die Index-Tochter der Deutschen Börse AG werde mögliche Veränderungen in den europäischen Indices nach Börsenschluss am Montag, 1. März, bekanntgeben. Die Umsetzung möglicher Änderungen erfolge dann zum Montag, 22. März.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link