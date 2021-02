Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,495 EUR -0,56% (26.02.2021, 08:11)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,35 EUR 0,00% (25.02.2021, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (26.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe seit dem Corona-Crash-Tief im März 2020 um rund 260% zugelegt. Die Aussichten könnten kaum besser sein. Gestern auf der virtuellen Hauptversammlung hätten Aktionärsvertreter und Fondsmanager die starke Entwicklung von Geschäft und Aktienkurs gelobt. Auch die Analysten würden sich mehr als zufrieden zeigen und würden bei der Infineon-Aktie das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sehen. Doch zum Wochenschluss dürften die Bären das Kommando übernehmen.Der Tenor bei den Analysten: Die mittel- und langfristigen Aussichten seien wegen der zukunftsweisenden Ausrichtung auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit sehr gut. Der deutsche Chiphersteller verfüge über hohe Marktanteile in allen Segmenten. Vor allem der Megatrend Elektromobilität sollte sich weiter als Wachstumstreiber erweisen. Der DAX-Konzern liefere Chips für die Stromversorgung, sogenannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese würden im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten. Das sorge für mehr Reichweite bei den Autos und eine dynamisch steigende Nachfrage.Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Kurzfristig dürfte die Infineon-Aktie allerdings wie bereits erwartet mit dem Gesamtmarkt in den Konsolidierungsmodus wechseln. Die Vorgaben aus Übersee seien v.a. für Technologiewerte nicht wirklich gut. Die nächsten charttechnischen Unterstützungen würden im Bereich von 30,50 und 28,35 Euro warten. Ruhe bewahren, rät Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: