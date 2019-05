Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (13.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen recht volatil gezeigt. Mit der Umsatz- und Gewinnwarnung für das Gesamtjahr sei der Kurs in die Knie gegangen und habe ein Tief bei 17,10 Euro markiert. Die anschließende Erholung habe das Papier des deutschen Chipherstellers ebenso schnell auf ein neues Jahreshoch bei 21,62 Euro geführt. Mit dem verschärften Ton im Handelsstreit sei das Papier wieder zurückgefallen. Die jüngsten Quartalszahlen hätten keine frischen Impulse gebracht, die gesenkte Prognose sei bestätigt worden.Die Ausgangslage bei Infineon sei denkbar ungünstig. Der Halbleiter-Konzern erwirtschafte mit seiner Automotive-Sparte fast die Hälfte seiner Umsätze. Die Autoverkäufe im größten Markt China seien jedoch in den letzten Monaten stetig zurückgegangen. Durch den Zollstreit dürfte sich dieser eher Trend beschleunigen als stoppen.Selbst ohne diese Problematik lasse sich die künftige Geschäftsentwicklung bei Infineon aktuell nur schwer einschätzen. Die Lager der Kunden seien größtenteils gut gefüllt. Weitere Korrekturen der Lagerbestände dürften den Bären in die Karten spielen. Angesichts der ungewissen Geschäftsperspektiven bleibe fraglich, wann sich die Nachfrage wieder erhole oder ob die viel zitierte Talsohle noch gar nicht durchschritten sei.Für einen Auf- oder Ausbau einer Position sollten sich risikobewusste Anleger im Bereich zwischen 17 und 18 Euro gestaffelt positionieren und die Infineon-Aktie so gezielt abstauben. Der Rest bleibe vorerst an der Seitenlinie, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link