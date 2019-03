Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,115 EUR -3,74% (28.03.2019, 14:40)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,315 EUR -2,18% (28.03.2019, 14:54)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (28.03.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Infineon habe gestern Nachmittag zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für das GJ 2018/19 gesenkt. Für den Umsatz werde nun ein Wert von EUR 8,0 Mrd. (plus/minus 2%) in Aussicht gestellt. Im Vorjahr sei ein Umsatz von EUR 7,6 Mrd. erzielt worden. Zuletzt sei ein Umsatzplus von rund 9% avisiert worden.Auch wenn der Analyst den zuletzt im Februar reduzierten Ausblick bereits als "relativ optimistisch" tituliert habe, sei die nun erneute Absenkung in ihrem Ausmaß doch überraschend gekommen. Die bisher für das zweite Halbjahr erwartete Markterholung dürfte wohl länger auf sich warten lassen.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, reduziert sein Kursziel weiter von EUR 21,00 auf EUR 19,00 und bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Infineon-Aktie. (Analyse vom 28.03.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Infineon AG": Keine vorhanden.