Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

22,505 EUR +3,19% (04.08.2020, 08:52)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

21,66 EUR +2,51% (03.08.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Halbleiter-Konzern habe trotz der Auswirkungen der Coronakrise und der anhaltenden Schwäche der Automärkte im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8% auf 2,17 Mrd. Euro (Schätzung: 2,05 Mrd. Euro) zugelegt habe, sei das operative Ergebnis (Segmentergebnis) aber um fast ein Drittel auf 220 Mio. Euro abgesackt. Analysten hätten allerdings nur einen Wert von 119,4 Mio. Euro prognostiziert. Unter dem Strich sei ein Fehlbetrag von 128 Mio. Euro zu Buche gestanden, nach einem Gewinn von 224 Mio. Euro ein Jahr zuvor.In Sachen Jahresprognose werde Infineon aber etwas optimistischer. Der Ausblick auf das vierte Quartal überrasche positiv, die Jahresprognose stehe.Die guten Zahlen und der noch bessere Ausblick würden die Infineon-Aktie antreiben. Die mittel- und langfristigen Aussichten für den Chiphersteller würden den "Aktionär" weiter zuversichtlich stimmen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: