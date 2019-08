Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,828 EUR +0,46% (21.08.2019, 11:37)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,878 EUR +1,26% (21.08.2019, 11:51)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (21.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie dürfte kurzfristig einmal mehr durch große Marktthemen wie den Handelskrieg und v.a. durch die Aussagen der Notenbanken beeinflusst werden. Hier stünden in den kommenden Tagen wichtige Termine auf der Agenda. Würden die Impulse reichen, um den kurzfristigen Abwärtstrend zu verlassen?Finde FED-Chef Powell einen Weg, mit seinen Aussagen zur künftigen Zinspolitik die Investoren zu überzeugen, dann dürften die Indices an der Wall Street und auch in Deutschland wieder deutlich Boden gut machen. In diesem freundlichen Marktumfeld dürfte dann auch die Infineon-Aktie den kurzfristigen Abwärtstrend mit dem Sprung über die 16-Euro-Marke verlassen und Kurs auf das jüngste Verlaufshoch aus dem Juli bei 18,23 Euro nehmen. Schicke Powell die Märkte dagegen wieder auf Talfahrt, drohe bei Infineon kurzfristig eine Fortsetzung des Abwärtstrends und Kurse im Bereich um 14,50 Euro.An den guten mittel- bis langfristigen Aussichten bei Infineon habe sich zuletzt nichts geändert. Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau daher weitrhin zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. "Der Aktionär" spekuliere auf weiter steigende Kurse beim DAX-Konzern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: