Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (24.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon sei am Mittowch der schwächste Wert im DAX. Bereits seit Juli gehe es beim deutschen Chiphersteller bergab. Es würden dunkle Wolken am Chip-Himmel aufziehen. Der Aktienkurs von Infineon leide zurzeit v.a. an den Ausblicken der Konkurrenz.Nach schlechten Nachrichten der Wettbewerber würden die Investoren auch bei Infineon mit schlechten Quartalsergebnissen rechnen und die Aktie auf Talfahrt schicken. Die Zahlen zum vierten Quartal würden am 12. November veröffentlicht. Anleger sollten auf keinen Fall ins fallende Messer greifen und eine Beruhigung des Marktes abwarten, so Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,40 EUR -4,90% (24.10.2018, 17:03)