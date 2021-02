Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (08.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Nachfrage sei ungebrochen. Infineon habe im traditionell schwachen ersten Quartal 2020/21 bei Umsatz und Ergebnis deutlich zugelegt. Vorstand Reinhard Ploss habe daher die Jahresprognosen leicht angehoben. Traditionell würden sich im Anschluss die Analysten mit ihren überarbeiteten Einschätzungen zu Wort melden. Goldman Sachs sehe dabei rund 37 Prozent mehr Kurspotenzial für die Aktie als die Credit Suisse.Goldman Sachs ("buy") bleibe mit einem Kursziel von 42,30 Euro der Superbulle bei Infineon. Dicht dahinter rangiere die Deutsche Bank. Analyst Johannes Schaller habe das Kursziel unter seiner Kaufempfehlung nach den starken Zahlen von 40 auf 42 Euro angehoben. Die strukturellen Wachstumstreiber bei dem Chipkonzern seien stärker als gedacht, so die Begründung.Selbst die Pessimisten von der Credit Suisse hätten das Kursziel von 28 auf 31 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "underperform" belassen. Der Chiphersteller habe solide angeschnitten, so Analyst Achal Sultania. Angesichts einer unerwartet schnellen Erholung des Automobil- und Sensorgeschäfts habe Sultania seine Prognosen für Umsatz, operatives Ergebnis (EBIT) und Gewinn je Aktie erhöht."Der Aktionär" sehe Infineon auf Kurs. Die strukturellen Trends seien intakt. Für zusätzlichen Rückenwind könnte die wieder hochkochenden Übernahmespekulationen in der Chipbranche sorgen. Dialog Semiconductor könnte schon bald in asiatische Hände fallen. Der japanische Halbleiterkonzern Renesas Electronics plane dem Vernehmen nach, den ehemaligen TecDAX-Konzern für 67,50 Euro pro Aktie - also mit einer Prämie von rund 20 Prozent - zu übernehmen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link