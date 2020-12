Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,985 EUR +1,23% (29.12.2020, 08:34)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,805 EUR +1,68% (28.12.2020, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (29.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.DAX und Co würden ihre Jahresendrally in der verkürzten Handelswoche fortsetzen. Trotz der schweren Coronakrise steuere der heimische Leitindex auf einen Jahresgewinn von rund fünf Prozent zu. Noch besser abgeschnitten habe die Infineon-Aktie, die seit dem 1. Januar über 55 Prozent an Wert zugelegt habe. Geschlagen geben müsse sich Infineon nur der Aktie von Essenslieferant Delivery Hero mit einem Plus von über 80 Prozent.Seit dem Tief vom März bei 10,32 Euro sei die Infineon-Aktie wie entfesselt in einer dynamischen Aufwärtsbewegung auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren gestiegen. Gestern habe der Titel ein Mehrjahreshoch bei 32,03 Euro erreicht. Gut möglich, dass diese Marke bis zum Jahresabschluss am morgigen Mittwoch um 14 Uhr noch einmal nach oben geschraubt werde.Die mittelfristigen Aussichten seien ebenfalls gut. Ziehe die Nachfrage wie erwartet weiter an, dann dürften sich die jüngsten Investitionen von Infineon nachhaltig rentieren. Der Konzern liefere Chips für die Stromversorgung, so genannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese würden im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit bieten. Das sorge für mehr Reichweite bei Elektroautos. SiC-Halbleiter würden aber auch zunehmend im Bereich der 5G-Technologie oder der Digitalisierung industrieller Prozesse (Industrie 4.0) eingesetzt.Bleibe die generelle Branchen- und Marktstimmung im kommenden Jahr weiter gut, sollte die Infineon-Aktie auch 2021 neue Bestmarken ansteuern - trotz der mittlerweile recht ambitionierten Bewertung. Anleger sollten dabei aber auch die üblichen und gesunden Konsolidierungsphasen einplanen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Das Ziel auf Sicht von zwölf Monaten laute weiter 36 Euro. (Analyse vom 29.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: