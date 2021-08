"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot weiter mit Hebel auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 05.08.2021)



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon profitiere zwar vom anhaltenden Chipboom, sei im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 allerdings etwas ausgebremst worden. An der Börse seien die Zahlen zunächst verhalten aufgenommen worden. Doch dann sei die Aktie des Chipherstellers kräftig aufgedreht. Analysten würden den Daumen heben. Die Hintergründe."Die Nachfrage nach Halbleitern ist ungebrochen, sie sind der Schlüssel für die Energiewende und die Digitalisierung. Dem steht eine weiterhin sehr angespannte Liefersituation gegenüber", so Infineon-Vorstand Reinhard Ploss bei der Vorlage der Q3-Zahlen am Dienstag.Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen der Fertigungskapazitäten in Melaka (Malaysia) und den Nachwirkungen des Wintersturms in Austin (USA) seien die Umsätze im dritten Quartal gegenüber dem Q2 nur um ein Prozent auf 2,72 Milliarden gesteigert worden. Vor allem das wichtige Automotive-Segment sei betroffen gewesen. Das beachtete Segmentergebnis-Marge habe sich auf 18,2 Prozent (Vorquartal: 17,4 Prozent) erhöht.An der Börse seien die Zahlen zunächst verhalten aufgenommen worden. Nach einem Schlusskurs am Vortag von 33,41 Euro sei die Aktie im frühen Handel auf 31,60 Euro abgerutscht. Vorstand Ploss habe während einer Telefonkonferenz aber unter anderem deutlich gemacht, dass die fehlenden Umsätze aus Malaysia nicht verloren, sondern nur verschoben seien. Die Aktie habe die Verluste schnell wieder wettmachen und ins Plus drehen und sich im Anschluss weiter von den Tiefstständen lösen können.Kein Wunder: Die Orderbücher seien prall gefüllt. Infineon habe mittlerweile Aufträge für fast zwei Jahre an Land gezogen. Um die rasant steigende Nachfrage zu befriedigen, habe der Chipriese investiert. Mit der neuen Fabrik in Villach würden die Produktionskapazitäten spürbar gesteigert und mögliche Engpässe ausgeglichen. Die offizielle Eröffnung stehe erst für September an. Der Betrieb sei aber bereits aufgenommen worden. Beim Umsatz werde sich dies dann ab dem im Oktober beginnenden ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2021/22 bemerkbar machen.Bei der Société Generale ("buy") werde die Aktie nun bei 42,50 Euro (bislang: 41,50 Euro) fair bewertet gesehen. Produktionsprobleme in Malaysia hätten den Umsatz des Chip-Herstellers jüngst belastet, so Analyst Aleksander Peterc. Er habe aber das Kursziel auf der Basis eines um drei Monate verschobenen Bewertungshorizonts erhöht. Vor dem Kapitalmarkttag im Oktober böten sich gute Chancen zum Einstieg.Berenberg bleibe bei "kaufen" mit Ziel 45 Euro. Der Chip-Hersteller sei gut positioniert für weiteres Wachstum, so Analystin Tammy Qiu. Der Fokus am Markt richte sich nun auf die Nachfrage der Endabnehmer im kommenden Jahr und darauf, ob das Unternehmen hierfür ausreichend Kapazitäten habe.Die aktuell guten Aussichten für die Geschäftsentwicklung seien laut dem Investmenthaus Liberum bereits im Aktienkurs eingepreist. Analyst Janardan Menon schätze zwar den soliden Auftragsbestand des Halbleiterherstellers. Doch die besten Zeiten könnten bald hinter dem Unternehmen wie auch der Halbleiterbranche liegen. Der Analyst halte es für möglich, dass der aktuelle Nachfragezyklus schon im September sein Hoch erreichen könnte - auch wenn er beim genauen Zeitpunkt gewisse Unwägbarkeiten einräume. Anschließend werde es zwar nicht zu einem abrupten Einbruch kommen, die Wachstumsraten dürften aber kontinuierlich sinken. Grundsätzlich dürfte die Nachfrage im Zuge der Elektromobilität aber hoch bleiben, sodass die Gewinnrisiken begrenzt seien. Menon habe die Infineon-Papiere von "kaufen" auf "halten" herabgestuft und das Ziel von 37 auf 36 Euro gesenkt."Der Aktionär" halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liege bei 40 Euro. Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends seien intakt. Solange die charttechnische Unterstützung im Bereich um 31/32 Euro und die 200-Tage-Linie halte, bleibe das Hoch von Anfang April bei 37,31 Euro das nächste Ziel.