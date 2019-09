Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,576 EUR -2,04% (27.09.2019, 09:57)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,542 EUR -3,16% (27.09.2019, 10:13)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (27.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Das Papier des Chipherstellers sei am Freitagmorgen deutlich unter Druck geraten. Fast drei Prozent verliere die Infineon-Aktie auf 16,53 Euro. Ein Grund für den Kursrückgang seien schwache Quartalszahlen und ein schwacher Ausblick des US-Speicherchipproduzenten Micron Technology. Dies drücke auf die Stimmung in der gesamten Chipbranche. Zudem sorge eine Herabstufung vom Bankhaus Metzler für schlechte Stimmung. Analyst Holger Schmidt habe die Infineon-Aktie von "hold" auf "sell" heruntergestuft und das Kursziel von 15 auf 14 Euro gekappt.Das charttechnische Bild bei Infineon sei nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie kurzfristig angeschlagen. Im Bereich von 14,90 Euro warte die nächste wichtige Unterstützung.Trading-orientierte Anleger sollten vorerst an die Seitenlinie bleiben. Anleger mit Weitblick können die Korrektur nutzen, um ein paar günstige Stücke einzusammeln, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2019)Börsenplätze Infineon-Aktie: