17,906 EUR +2,61% (11.09.2019, 09:35)



17,99 EUR +2,57% (11.09.2019, 09:50)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (11.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie bleibe im Aufwind. Der Kurs könne sich mehr und mehr von der 15-Euro-Marke lösen. Würden die Bullen am Drücker bleiben, dann könnten die Papiere das Verlaufshoch aus dem Juli bei 18,23 Euro schon bald erreichen. Dort stehe dann der nächste große Richtungsentscheid in Haus.Die strukturellen Treiber bei Infineon seien weiter intakt. Die langfristigen Wachstumsperspektiven seien unverändert gut. An der Nachrichtenfront herrsche derzeit Funkstille bei dem Halbleiterkonzern. Die Citigroup habe die Einstufung nach einer Technologiekonferenz auf "buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Chiphersteller habe sich vorsichtig optimistisch zur Nachfrage geäußert, so Analyst Amit Harchandani.Die zuletzt überwundenen horizontalen Widerstände im Bereich von 16,50/16,80 Euro und 14,90 Euro würden bei einem Rücksetzer als erste Unterstützungszonen dienen. Werde das Hoch aus dem Juli überwunden, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung 21,50 Euro geebnet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.