Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

40,075 EUR -0,01% (10.12.2021, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

39,91 EUR -1,32% (10.12.2021, 09:09)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (10.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In dieser Woche habe die Infineon-Aktie bisher zu den größten Verlierern im DAX gezählt. Die Aktie sei bis an die 40-Euro-Marke zurückgefallen. Einen richtigen Grund für den Schwächeanfall habe es nicht wirklich gegeben. Bei den zahlreichen Analystenstimmen steche eine positive Einschätzung heraus."Der Aktionär" habe über die jüngsten Analystenstimmen berichtet. Eine habe dabei gefehlt: Goldman Sachs habe die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Damit bleibe Analyst Alexander Duval bei dem heimischen Chipriesen einer der größten Optimisten.Die aktuelle Chipknappheit sei eine gute Bühne für jene Konzerne, deren Halbleiter für die Digitalisierung verwendet würden, so der Experte im Rahmen einer Branchenstudie. Hierzu gehöre aus seiner Sicht auch Infineon. Auch in den kommenden Monaten dürfte es am Halbleitermarkt bei Angebot und Nachfrage noch eng bleiben.Infineon habe seine Hausaufgaben gemacht: Vorstand Reinhard Ploss habe den einstigen Pleitekandidaten wieder an die Weltspitze geführt. Nach der Neun-Milliarden-Euro-Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor habe der Konzernchef mit dem neuen Werk für Leistungselektronik am Standort Villach (Österreich) ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Prognosen für das neue Fiskaljahr 2021/22 könnten sich im Jahresverlauf als zu konservativ herausstellen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.