Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

12,984 EUR +4,19% (02.04.2020, 09:21)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

12,954 EUR +0,62% (02.04.2020, 09:06)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier nter dem Symbol "IFNNY" notiert. (02.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Aus Angst vor den Folgen der Corona-Pandemie seien die Anleger am Mittwoch erneut in Deckung gegangen. Derzeit brauche es aber nicht viel für einen Stimmungswechsel. Das gelte auch für die Infineon-Aktie. Begleitet werde die Berg- und Talfahrt von einigen Analystenstimmen.Goldman Sachs habe die Einstufung für Infineon auf "buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Analyst Alexander Duval habe nur geringe Änderungen seiner Schätzungen für den Chiphersteller vorgenommen. Er berücksichtige nun niedrigere Stückzahlen für das Autogeschäft in diesem Jahr, aber auch eine höhere Wachstumsrate im Jahr 2021 als zuvor.Das US-Analysehaus Bernstein Research sei noch optimistischer: Die Experten ("outperform") würden die Aktie erst bei 24 Euro fair bewertet sehen. Analyst Mark Li habe sich zuvor der Frage gewidmet, ob der Chipkonzern inmitten der Corona-Krise einen solch großen Deal wie die Übernahme von Cypress Semiconductor stemmen könne. Sein "Stresstest" komme zu einem positiven Ergebnis, die Münchner hätten die notwendige Finanzkraft. Infineon bleibe das beste Halbleiterinvestment, um vom Elektromobilitätstrend zu profitieren.Dauer-Bulle David Mulholland von der UBS habe seine Schätzungen erneut überarbeitet und sei dagegen etwas zurückgerudert. Er habe das Kursziel von 24,50 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Das Halbleiterunternehmen besitze das größte Erholungspotenzial innerhalb der beobachteten Werte, so Mulholland. In seinem Szenario gehe der Analyst für den Sektor von einem schwierigen zweiten Quartal und einer Erholung im dritten und vierten Quartal aus.Die Verunsicherung bleibe groß. Kurzfristig habe sich die Lage aber etwas beruhigt. Die Ausschläge würden kleiner. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich gestimmt. Die Aktie arbeite an einem nachhaltigen Comeback. Wann genau der Kurs wieder durchstarten könne, sei fraglich.Anleger mit Weitblick können aber weiter auf die Aktie bauen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Infineon wolle spätestens am 5. Mai ein frisches Update geben. (Analyse vom 02.04.2020)Mit Material von dpa-AFX