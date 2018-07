Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (10.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer Sektorstudie zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF).Marktsättigung und verlängerte Innovations- und Lebenszyklen hätten zwangsläufig den Smartphonemarkt erreicht. Besonders in China habe sich die Marktdynamik deutlich abgekühlt. Die Wachstumsprognosen für 2018 hätten zuletzt bei -0,2% gelegen. Das Marktvolumen bei Halbleitern sei 2017 um 21,6% auf USD 412 Mrd. geklettert. Für 2018 erwarte WSTS von einem Anstieg um 12,4% auf USD 463 Mrd. Unternehmen würden durch den Aufstieg des Cloud- Computing ihre Geschäftsmodelle transformieren. So böten Softwareunternehmen Produkte zunehmend über Abonnements aus der Cloud an ("Software-as-a-Service").2017 habe sich der PC-Markt gegenüber den stetigen Rückgängen der Vorjahre stabilisiert. Der Branche komme dabei ein Ersatzzyklus im kommerziellen Sektor zugute. Der private Absatz sei weiter rückläufig, Zuwächse würden jedoch mit Ultramobile- und Highend-Systemen erzielt. Der Analyst setze sein Sektorrating vorerst auf "neutral" (zuvor: "positiv").Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Infineon-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute 25,50 EUR. (Analyse vom 10.07.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: - Keine vorhanden.