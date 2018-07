Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

20,84 EUR -1,84% (04.07.2018, 15:39)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (04.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) produziert Halbleiter- und Systemlösungen, die die Segmente Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit adressieren, so die Analysten der DZ BANK.Mit den Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrie-elektronik-, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen halte der Halbleiterkonzern jeweils starke Marktpositionen. Die Produkte würden sich durch Zuverlässigkeit, hohe Qualität und innovative bzw. modernste Technologien auszeichnen.Infineon verzeichne weiterhin eine starke Orderdynamik. Kürzlich sei die Prognose vom Unternehmen angehoben worden. Das Management erwarte 2019 ein Umsatzplus von 10% und in den Folgejahren von 9% (zuvor: 8%). Die durchschnittliche Segmentergebnis-Marge vom Zielwert von 17% solle sukzessive erhöht werden.Infineon sei in strukturellen Wachstumsbereichen vertreten. Sie würden durch globale Megatrends wie Klimawandel, demographischen Wandel, zunehmende Digitalisierung, Elektrofahrzeuge, vernetzte, batteriebetriebene Geräte, Rechenzentren, Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und Sicherheitsapplikationen getragen. Die Orderlage bleibe gut. (Analyse vom 02.07.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:20,82 EUR -2,44% (04.07.2018, 15:26)