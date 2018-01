ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Kurzfristiger Aufwärtstrendkanal - AktienanalyseIn einem Aufwärtstrendkanal bewegt sich derzeit die Aktie der im DAX notierten Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Klein und kaum wahrnehmbar seien Halbleiter Begleiter des täglichen Lebens. So würden diese beispielsweise regenerative Energien in Stromnetze speisen. Oder sie würden Autos energieeffizienter antreiben. Infineon gelte als einer der weltweit führenden Anbieter von Halbleiter-Lösungen, der wichtige Zukunftsmärkte bediene. Das DAX-Unternehmen verfüge nach eigenen Angaben über ein Technologieportfolio mit mehr als 25.000 Patenten und Patent-Anmeldungen. Die Aktie von Infineon befinde sich derzeit in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 23 Euro verlaufe. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 22,51 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.01.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:24,78 EUR -0,84% (23.01.2018, 12:19)Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:24,80 EUR -1,33% (23.01.2018, 12:32)