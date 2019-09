Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (20.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Vorstand Reinhard Ploss sei überzeugt von den langfristigen Wachstumsaussichten bei Infineon - trotz der derzeitigen Probleme in der volatilen Halbleiterbranche und eines insgesamt schwierigen Marktumfelds.Auch bei den Analysten überwiege der Optimismus: Das durchschnittliche Kursziel für die Infineon-Aktie betrage 20,28 Euro - also rund 14 Prozent über dem aktuellen Niveau. Von insgesamt 31 Experten würden sich gleich 17 für den Kauf der Papiere aussprechen. Dreizehnmal laute die Empfehlung, die Aktie zu halten.Mit Andrew Gardiner von der britischen Investmentbank Barclays plädiere lediglich ein Analyst dafür, sich von den Stücken zu trennen. Aus seiner Sicht sei der Markt auf Schwächen vorbereitet gewesen, nun aber liege der Fokus auf einer fraglichen Erholung im Jahr 2020, verdeutliche Gardiner, der zudem auf eine Serie von Gewinnwarnungen in wichtigen Kundensektoren verweise. Sei Ziel laute 15,50 Euro.Johannes Schaller von der Deutschen Bank habe derweil von ordentlichen Zahlen des Halbleiterspezialisten für das dritte Quartal gesprochen. Wegen der angepeilten Übernahme des US-Konkurrenten Cypress habe der Analyst seine Schätzungen und das Kursziel zuletzt auf 24 Euro angehoben. Damit zähle er zu den größten Optimisten bei dem Halbleiterkonzern.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".