Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (28.02.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie: Investitionen steigen - AktienanalyseDer DAX-Konzern Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) setzt seine Erfolgsgeschichte der vergangenen Jahren fort, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit der Vorstandschef Reinhard Ploss vor sieben Jahren die Führung von Infineon übernommen habe, sei es bergauf gegangen. Im Geschäftsjahr 2017, welches am 30. September geendet habe, habe die operative Rendite bei 17,1% gelegen. In den zwei Jahren zuvor habe der Konzern ca. 15% erreicht. Die Anleger würden profitieren: Die Dividende sei dieses Jahr um 14% auf EUR 0,25 je Aktie gestiegen. Auch der Umsatzerlös sei um 9% auf ca. EUR 7 Mrd. gewachsen. Der Jahresüberschuss liege bei EUR 790 Mio. und habe somit um 6% ggü. dem Vorjahr (EUR 743 Mio.) zugelegt. Aufgrund der gestiegenen Steuern sei der Gewinn jedoch nicht so stark gewachsen wie der Umsatz.Alle vier Segmente Automotive, Industrial Power Control, Power Management & Multimarket und Chip Card & Security hätten im abgelaufenen Jahr zugelegt.Das Segment Automotive habe ein Umsatzplus von 13% erzielt. 42% aller Erlöse würden aus diesem Geschäftsbereich kommen. Mit einer Marge von 15,9% habe das Autogeschäft deutlich zugelegt, bleibe aber weiterhin unter dem Konzerndurchschnitt, da viel Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt werde. So möchte der Konzern gut aufgestellt sein, um im Geschäft mit Chiptechnologie für selbstfahrende Autos und Elektrofahrzeuge eine führende Marktposition zu erreichen. 2021 rechne Infineon mit einem Aufschwung in diesem Gebiet, wenn die strengen Abgasrichtlinien der EU gelten würden.Die Sparte Industrial Power Control produziere Halbleiter und deren sei 13% gewachsen. Die Marge sei um fast 3% auf 15,2% aufgrund von höheren Erlösen sowie geringeren Anlaufkosten der Fabrik in Malaysia gestiegen.Das kleinste Segment Chip Card & Security habe seinen Umsatz nur um 1% steigern können. Das liege daran, dass die wichtigen Märkte USA und China mit chipbasierten Bezahlkarten langsam gesättigt seien. Die Marge sei von 19,2% auf 17,5% gesunken. Gründe hierfür seien Neueinstellungen in der Forschung, höhere Entwicklungskoten und ein vergrößertes Kundenportfolio.Im Geschäftsjahr 2016 habe das Unternehmen aufgrund der größten Akquisition der Firmengeschichte von International Ratifier lediglich eine Netto-Cash-Position von EUR 471 Mrd. verbucht. Dieser sei im vergangenen Geschäftsjahr auf EUR 618 Mrd. gestiegen. Dies verschaffe größeren Spielraum für weitere Zukäufe. Ploss packe ca. eine Milliarde Euro in Investitionen, was vor allem in die Werke geflossen sei. Somit sei die Investitionsquote um 14% gestiegen. Ein Viertel des Umsatzes stamme aus China. Sollte dessen Konjunktur abkühlen, könnte es das Unternehmen beeinträchtigen. Auch der momentan schwache Dollar stelle eine Herausforderung dar, da die Branche überwiegend in US-Währung abrechne und der Konzern so unter dem starken Euro leide.Die Infineon-Aktie wird aktuell bei EUR 22,36 (27.02.2018) gehandelt, so die Bank Vontobel Europe AG. Das Jahreshoch habe bei EUR 25,02 (19.01.2018) gelegen, das Jahrestief bei EUR 16,59 (28.02.2017). Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "kaufen", zehn auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten würden aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 24,60 setzen. (Ausgabe vom 27.02.2018)