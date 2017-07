Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (27.07.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Infineon-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten Jahren habe die Entwicklung der Infineon-Aktie zu den absoluten Erfolgsgeschichten am deutschen Aktienmarkt gezählt. Auf Monatsbasis sei im Juni allerdings eine sog. "outside candle" ausgeprägt worden, d. h. das Monatshoch habe im Juni höher und das Monatstief niedriger gelegen als die entsprechenden Pendants des Vormonats. In diesem Muster spiegele sich der erhöhte Grad an Nervosität wider. Würden Anleger nun die Zeitebene herunterbrechen, so würden die jüngsten Tiefs bei 18,25/16 EUR eine mehr als bedeutende Haltezone markieren. Falle diese Bastion, stünde bei dem Technologietitel nämlich eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu Buche, aus der sich immerhin ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 2,20 EUR ableiten lassen würde.Den gegenwärtigen Druck auf das Papier würden auch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon verdeutlichen, welche jüngst synchron neue Ausstiegssignale generiert hätten. Im Fall einer negativen Weichenstellung bilde die Kombination aus der 200-Tage-Linie und dem Aufwärtstrend seit August 2015 (akt. bei 17,60/51 EUR) noch einen markanten Rückzugsbereich, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.07.2017)Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:18,715 EUR +0,08% (27.07.2017, 09:02)