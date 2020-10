Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

27,535 EUR -0,43% (19.10.2020, 09:54)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

27,565 EUR -0,16% (19.10.2020, 09:50)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (19.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Berichtssaison nehme Fahrt auf. In der Chipbranche hätten bereits erste Unternehmen vorläufige Zahlen präsentiert und dabei einen überraschend guten Eindruck hinterlassen. Bei Infineon stünden frische Zahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 am 9. November auf der Agenda. Könne der Chiphersteller ebenfalls überzeugen?Die Megatrends Elektromobilität und automatisiertes Fahren sind und bleiben die bestimmenden Wachstumstreiber bei Infineon, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Schon jetzt bediene der Chipriese, der 1999 als Ausgliederung aus dem Siemens-Konzern entstanden sei, in der Automotive-Sparte rund 40 Prozent des Gesamtumsatzes.Für den gesamten Konzern rechne Infineon für die vergangene zwölf Monate mit einem Umsatz von rund 8,5 Mrd. Euro und einer Segmentergebnismarge von etwa 13 Prozent. Nach Steuern solle Infineon 45 Cent pro Aktie verdienen, so der Analystenkonsens. Im Geschäftsjahr 2020/21 sei dank der Übernahme des US-Rivalen Cypress Semiconductor mit einem Umsatzwachstum von etwa 20 Prozent und einem überproportionalen Ergebnisanstieg zu rechnen. Damit relativiere sich auch das optisch hohe KGV von 60.Die freundliche Branchenstimmung habe zuletzt auch auf die Infineon-Aktie abgefärbt. Der Kurs sei auf 28,33 Euro und damit auf den höchsten Stand seit 2002 gestiegen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Infineon-Aktie auch in der laufenden Woche weiter Kurs auf die 30-Euro-Marke nimmt, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link