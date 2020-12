Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol Deutschland: IFX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (03.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Auch Infineon spüre die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dennoch stehe Deutschlands größter Chiphersteller recht gut da. Die mittelfristigen Wachstumstreiber seien intakt. Die Aktie habe im laufenden Jahr bisher rund 45 Prozent an Wert zugelegt und notiere auf einem Mehrjahreshoch. Großen Anteil daran habe Vorstand Dr. Reinhard Ploss.Er kenne den Konzern wie kaum ein anderer. Bereits 1986 habe Reinhard Ploss seine Karriere bei Infineon gestartet, damals noch unter der Siemens-Flagge. Zur Jahrtausendwende habe der promovierte Prozessingenieur die Leitung der Autosparte übernommen. 2007 sei er in den Vorstand berufen worden. Seit acht Jahren stehe er diesem vor.Ploss habe den einstigen Pleitekandidaten wieder an die Weltspitze geführt. Sein jüngster Coup: die 9-Milliarden-Euro-Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor, die im Schlussquartal 2019/20 erstmals für ein gesamtes Quartal ins Zahlenwerk eingegangen sei. Im Gesamtjahr (bis 30. September) sei der Umsatz organisch corona-bedingt leicht zurückgegangen, der Überschuss sei um die Hälfte eingebrochen.Doch die Talsohle scheine durchschritten. Der Trend zur Elektromobilität und zum Autonomen Fahren sollte sich weiter als Wachstumstreiber erweisen. Infineon liefere Chips für die Stromversorgung, sogenannte Leistungshalbleiter.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe die Aktie in dieser Woche dennoch aus Bewertungsgründen von "buy" auf "neutral" abgestuft und die Aktie zudem von der Empfehlungsliste "Europe 1 List" gestrichen, aber das Kursziel auf 32 Euro belassen. Nach einem guten Lauf sei das weitere Potenzial für die Aktie des Halbleiterkonzerns begrenzt, so Analyst Adithya Metuku.Bleibe die Branchen- und Marktstimmung weiter gut, sollte die Aktie in der Adventszeit die die 30-Euro-Marke hinter sich lassen - trotz der mittlerweile recht ambitionierten Bewertung. Der Vertrag von Ploss laufe erst Ende 2022 aus. Genug Zeit, um seinem Track Record noch zwei weitere gute Jahre hinzuzufügen. Das "Aktionär"-Kursziel lautet 36 Euro, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.12.2020)Mit Material von dpa-AFX