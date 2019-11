Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 21,00 Outperform Bernstein Research Mark Li 25.11.2019 21,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 14.11.2019 15,50 Underweight Barclays Capital Andrew Gardiner 13.11.2019 21,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 13.11.2019 25,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 13.11.2019 18,80 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 13.11.2019 21,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 13.11.2019 19,70 Hold Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 13.11.2019 18,00 Halten Nord LB Wolfgang Donie 13.11.2019 25,00 Buy UBS AG David Mulholland 13.11.2019 16,50 Halten Bankhaus Lampe KG Veysel Taze 12.11.2019 22,70 Kaufen Independent Research Markus Jost 12.11.2019



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,69 EUR +2,63% (25.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,692 EUR +2,61% (25.11.2019, 20:11)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (26.11.2019/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 oder 15,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 12. November die Zahlen zum 4. Quartal 2019 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. November zu entnehmen ist, habe der Chiphersteller Infineon in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld im 4. Geschäftsquartal etwas besser als erwartet abgeschnitten. Im Zeitraum von Juli bis September habe der Halbleiterspezialist seinen Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 2 Prozent auf 2,062 Milliarden Euro gesteigert. Auch beim operativen Ergebnis (Segmentergebnis) habe der DAX-Konzern die eigene Prognose und die Erwartungen der Analysten mit 311 Millionen Euro leicht übertroffen. Die entsprechende Marge habe sich auf 15,1 Prozent beziffert. Allerdings sei der Konzernüberschuss gegenüber dem Vorquartal um 28 Prozent auf 161 Millionen Euro abgesackt.Konzernchef Reinhard Ploss habe von einem herausfordernden Geschäftsjahr gesprochen und gehe davon aus, dass das allgemeine konjunkturelle Umfeld angespannt bleiben werde. "Eine Erholung erwarten wir nicht vor der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres", habe Ploss mit Skepsis vorausgeblickt. Für das neue Geschäftsjahr 2019/2020 (per 30. September) habe Infineon dennoch weiteres Wachstum angekündigt. Dabei solle das Geschäft mit Chips für die Autoindustrie leicht über dem Konzerndurchschnitt liegen. Allerdings geht der Chiphersteller für das typischerweise schwache erste Geschäftsquartal von einem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Deutschen Bank, die das Kursziel für den Titel von 22 auf 25 Euro erhöht und die Bewertung auf "buy" belassen hat. Der Chipkonzern mache Fortschritte, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am 13. November vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: