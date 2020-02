Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (31.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Zwei Analysten würden in ihren Updates kurz vor dem Wochenende bei Infineon zwei wichtige Themen ansprechen. Einerseits gehe es um mögliche Auswirkungen des Coronavirus. Andererseits gebe es eine kurze Einschätzung zu den Zahlen des Übernahmeziels Cypress Semiconductor (ISIN: US2328061096, WKN: 871117). Wichtig dabei: Beide Experten würden ihre Kaufvoten für die Infineon-Aktie bestätigen.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe das Rating für Infineon auf "outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Einfluss der Ausbreitung des Coronavirus auf Infineon sei nicht signifikant, so Analyst Mark Li. Für den gesamten Sektor gelte, solange sich das Virus nicht weit mehr verbreite, sei der Einfluss bereits in dem Kurs eingepreist.Die Schweizer Großbank UBS halte nach den Zahlen des potenziellen Übernahmeziels Cypress Semiconductor fest. Das Kursziel laute weiterhin 25 Euro. Das Q4 von Cypress sei etwas schwächer als gedacht ausgefallen, so Analyst David Mulholland. Die Trends seien jedoch positiv.Infineon warte weiter auf die kartellrechtliche Freigabe aus den USA für die Übernahme von Cypress. Neue Wasserstandsmeldungen seitens des Konzerns könnte es am 5. Februar geben, wenn der Konzern einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung geben werde.Das Fazit habe Bestand: Werde das April-Hoch bei 21,60 Euro nachhaltig überwunden, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2018 geebnet. Bei aller Euphorie sollten Investoren auf dem Weg nach oben aber auch den einen oder anderen Rücksetzer einkalkulieren.Kurzfristig agierende Anleger sollten ihre Trading-Position bei der Infineon-Aktie mit einem Stopp bei 19,50 Euro absichern, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Für den Rest bleibe die Absicherung bei 17 Euro und das Ziel 25 Euro. (Analyse vom 31.01.2020)